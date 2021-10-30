شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تعلن عن استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على القاهرة والوجه البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن خليج السويس ومناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء والسواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ويشهد اليوم السبت، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخرة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال ووسط الدلتا على مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب الدلتا والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.