شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: سحب جبانات الدفعة الأخيرة من المتعاقدين حال ثبوت بيعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت محافظة الجيزة أنها ستسحب الجبانات التى طرحتها بحق الانتفاع فى آخر دفعة من المتعاقدين عليها إذا ثبت بيعهم لتلك المقابر بما يخالف القانون، مشيرة إلى أن تلك المقابر محظور بيعها وتم طرحها بحق الانتفاع.

وقال مصدر بمحافظة الجيزة، لـ"الخليج 365"، إن بيع المقابر التى تم طرحها فى الدفعة الأخيرة غير قانونى ويحق للمحافظة سحبها من المخالفين، مشيرا إلى أنه يتم تغريم المتعاقد وحرمانه من الحصول على جبانة مدعمة من المحافظة.

وأضاف المصدر أنه لا يحق لمن حصل على مدفن الحصول على مدفن آخر، ويتم تسجيل بيانات كل من حصل على مدفن من المحافظة بإدارة الجبانات، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الجميع من محدودى الدخل وسكان المحافظة.

وطرحت محافظة الجيزة مؤخرا مدافن جاهزة كائنة بقطاع "ب" بالكيلو 47 طريق الفيوم بمساحة 21.66 متر، وعددها 4368 جبانة وتقدم المواطنين لحجزها خلال الفترة من 27 – 6 الى 29 – 7 – 2021.

وتم إجراء قرعة علنية إلكترونية للمواطنين الذين انطبقت عليهم الشروط وتحت إشراف الجهات المختصة نظراً لزيادة عدد المتقدمين عن عدد الجبانات المطروحة، حيث تقدم 4673 مواطنا للحصول على 3962 جبانة عادية، كما تقدم 915 مواطنا للحصول على 406 جبانات مميزة.

وطرق السداد على 4 أقساط ربع سنوية، حيث بلغت قيمة مقابل حق الانتفاع للمدفن العادي 65 ألف جنيه، وقيمة مقابل حق الانتفاع للمدفن المميز 80 ألف جنيه، ويتم سداد المبالغ المستحقة بجهاز الجبانات بسوق الجملة.