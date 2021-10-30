حدث ليلاً| أمطار رعدية على السواحل الشمالية.. و وليد عرفات رئيسًا لنادى لسموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد المنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

52 حالة وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 277233 حتى اليوم.

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انتخابات سموحة.. خسارة فرج عامر وفوز وليد عرفات برئاسة النادي.. والغنيمي نائبًا

أظهرت نتائج فرز أصوات الناخبين التي أعلنتها اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي سموحة، التي جرت أمس الجمعة، فوز المحاسب وليد عرفات، بمنصب رئيس النادي، على منافسه فرج عامر.

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أمطار متفاوتة.. الأرصاد: سحب رعدية على الإسكندرية ومناطق من القاهرة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن صور الأقمار الصناعية تشير إلى السحب الرعدية على الأسكندرية ومناطق من القاهرة الكبرى والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

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وزير التموين: موجة تضخم تضرب الأسواق العالمية وعلينا التكاتف لمواجهتها

قال الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك موجة تضخم تضرب الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن التضخم في الولايات المتحدة وصل 5.5% وألمانيا 4% وهذه النسب لم تكن معهودة مع اقتصاديات كبرى بهذا الحجم، مناشدًا المواطنين بضرورة التكاتف لمواجهة الموجة التضخمية العالمية المقبلة.

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بالفيديو.. الأرصاد: البرق يضىء سماء الإسكندرية

نشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عدد من الفيديوهات ترصد حالة البرق والرعد في عدد من المناطق بمدينة الإسكندرية منها باكوس وسيدي بشر.

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الجمعية الفلكية بجدة: عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات

قالت الجمعية الفلكية بجدة عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، إن التوقعات تشير إلى احتمالية تعرض كوكب الأرض إلى عاصفة جيومغناطيسية قوية، من الفئة "G3" غدًا السبت الموافق 30 أكتوبر 2021.

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4 ألوان و8 نقاط.. "التعليم" تحسم الجدل بشأن طرق تقييم تلاميذ رابعة ابتدائي

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نظام التقييم في الصف الرابع الابتدائي سيعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، في إطار السعي لحسم الجدل الدائر حول الأمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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عمرو أديب: وزيرة الصحة ليس لها علاقة بواقعة فساد الوزارة.. ولن تعود لمنصبها

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن هناك وقائع فساد بوزارة الصحة بالفعل، وجار التحقيق فيها من قبل مكتب النائب العام، مضيفًا: "بيان النيابة كان واضح وهناك تحقيق مع بعض العاملين بالوزارة".

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شاب يسحل طليقته ويجرد شقيقها من ملابسه وسط الشارع بالدقهلية

ضبطت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، المتورطين في واقعة سحل شاب وتجريده من ملابسه والاعتداء عليه بالضرب واقتياده داخل سيارة ربع نقل بمنطقة حي المعداوي في السنبلاوين، بسبب خلافات النسب بين عائلتين.

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أول قرار من لبنان ردا على تصاعد الأزمة مع السعودية

أعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب تشكيل خلية مهمتها الأساسية إدارة ورأب الصدع لتجاوز الخلاف الحالي مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

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الإمارات تعلن دعمها للسعودية في طلب تنظيم معرض إكسبو 2030

أعلنت الإمارات دعمها للسعودية في طلبها تنظيم معرض إكسبو 2030.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تغريدة على موقع تويتر يوم الجمعة "تقدمت المملكة العربية السعودية، بطلب استضافة (إكسبو2030)، ونعلن من اليوم دعم طلب المملكة، ونعلن أيضاً أن المعارف والخبرات التي اكتسبناها خلال سبع سنوات من الإعداد لـ(إكسبو 2020) ستكون متاحة للأشقاء".

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الحريري: هناك سياسات خاطئة تقود لبنان لعزلة عربية

قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري زعيم تيار المستقبل إن هناك سياسات خاطئة تقود لبنان لعزلة عربية، مشددا على أن عروبة لبنان هي بوابة الأمان، مستنكرا وصول العلاقات بين لبنان وبين المملكة العربية السعودية وسائر دول الخليج العربي إلى هذا الحد.

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ألمانيا: وفاة ثمانية نزلاء بعد انتشار عدوى كورونا بدار مسنين

ذكر تقرير إعلامي أن ثمانية من نزلاء دار للمسنين في ألمانيا توفوا بعد تفشي فيروس كورونا بالدار الواقعة بولاية براندنبورج.

أكد مكتب الصحة بدائرة بارنيم لإذاعة برلين براندنبورج اليوم الجمعة أن مجموع نزلاء الدار ببلدة شورفهايده على نهر فيربيلين سي وعددهم 42 مسنا إلى جانب 15 من العاملين بالدار أصيبوا جميعا بفيروس كورونا.

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كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 2100 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت كوريا الجنوبية أكثر من 2100 إصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) اليوم السبت لليوم الثالث على التوالي، وسط مخاوف من ارتفاع الإصابات بالفيروس في الوقت الذي اقتربت فيه البلاد من تخفيف إجراءات الرامية إلى احتواء الفيروس من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية.

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واشنطن تفرض عقوبات على ستة أهداف إيرانية لعلاقتها بأنشطة الطائرات المسيرة

فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على أربعة أفراد إيرانيين واثنين من الكيانات بسبب دورهم المزعوم في دعم أنشطة الطائرات الإيرانية بدون طيار، حسبما ذكرت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان يوم الجمعة.

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الغذاء والدواء الأمريكية تمنح الترخيص باستخدام فايزر للأطفال بين 5-11 عاما

سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، بالاستخدام الطارئ للقاح شركة فايزر-بيونتك للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

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