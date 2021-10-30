شكرا لقرائتكم خبر عن مصر موطنًا لـ20 نوعا من القوارض آكلى لحوم البشر.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عالم التنوع البيولوجى المصرى عالم لا ينتهى، دائم الاكتشافات لثراء البيئة الطبيعية المصرية، قديمة الأزل ومازال هذا النهر لا ينضب ويزيدنا ثراءا يوما بعد يوم.

وتعد مصر موطنــًا لـ 93 نوعًا من الثدييات، من بينها ستة أنواع متوطنة، بالإضافة إلى13 نوعًا من الحيتان والدلافين، ونوعا من عروس البحر فى مياه البحر الأحمر المصرية.

وتشكل القوارض المجموعة الأكبر بين الثدييات الصغيرة ، حيث تمثل 32 نوعًا، وتتفاوت فى الأحجام من الفئران الضئيلة إلى الشهيم الذى قد يصل طوله إلى متر، وهناك 20 نوعًا من آكلى اللحوم من بينها أربعة أنواع من الثعالب، ويعد ثعلب الفنك الصغير أحدها، وفصيلة الـ Mustelidae ، التى تتضمّن مجموعات حضرية مثل " العرسة " واسعة الانتشار حول العالم.

ويوجد فى مصر أيضا 106 أنواع من الزواحف والبرمائيات، من بينها 6 أنواع متوطنة، ونوع واحد مُهدّد بالانقراض هو السلحفاة المصرية.

والزواحف الأكبر عددًا هى 49 نوعًا من السحالى، تتصدرها من حيث الكبر فصيلة الأبراص، ومن بين 36 نوعًا من الثعابين 9 سامة و9 أخرى لها أنياب خلفية لكنها سامة هى الأخرى رغم أنها أقل خطرًا على الإنسان، حيث إنها تحتاج أن يصل جزء من ضحيتها إلى الجزء الخلفى من فكها حتى تحقنها بالسم.

تتميز القوارض عن باقي الثديات، بوجود زوج واحد من القواطع في كل فك علوي وسفلي التي تنمو بصفه مستمرة طوال فتره حياتها، ويحافظ الحيوان علي الطول المناسب لقواطعه عن طريق القرض، كما يقوم الحيوان بشحذ قواطعه السفل بتحريك قواطعه العليا

والفار النرويجي هو فار كبير الحجم وزنه من 200 إلي 450 جرام لون الظهر بني والبطن رمادية، والفم غير مدبب والأعين ضيقة والأذن قصيرة وعليها شعر والذيل أقصر من طول الرأس والجسم وعليها حراشيف، ويتواجد في الحدائق والحقول ومزارع الدواجن والإنتاج الحيواني والمباني في جميع محافظات مصر.

والفار المتسلق، هو فار كبير نسبيا اسطواني الشكل يتراوح وزنه بين 100-250 جرام الفم مدبب والاعين واسعه والاذن كبيرة عارية من الشعر الذيل طويل علية حلقات واضحه، ويتواجد في الحقول ومزارع الدواجن والإنتاج الحيواني والمباني ينتشر في جميع محفظات مصر وفى معظم دول العالم

جدير بالذكر وأن مصر استضافة رئاسة مؤتمر الاطراف الخاص بالتنوع البيولوجى عام 2018 و سلمت رئاسته للصين منذ اسابيع قليلة، وهو ما يؤكد تعاظم مكانتنا وحجم الهبات الطبيعية الربانية التى حبا بها الله الطبيعة المصرية.