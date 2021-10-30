شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع اليوم 10 أطنان لحوم أضاحى بـ4 محافظات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف، مساهمتها المجتمعية من خلال مشروع أضاحي الأوقاف، حيث توزع اليوم 10 أطنان من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: "الإسماعيلية- القاهرة- الإسكندرية- بني سويف"، بواقع 4 أطنان لمحافظة الإسماعيلية و 2 طن لكل من محافظات: "القاهرة- الإسكندرية- بني سويف"، وذلك للأسبوع الثالث عشر من بدء مرحلة التوزيع.

وأوضحت وزارة الأوقاف فى تقرير حديث لها أنه بما يتم توزيعه اليوم، يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه ( 1403 ) أطنان من اللحوم بمحافظات ( القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادي الجديد- مطروح ).

وجددت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف، تنبيهاتها على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله، فى أن اختصنا بخدمتهم، بالإضافة إلى عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

وكان الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، أكد أنه فى ظل مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفى ظل الدور الاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية بلغ إجمالى ما تم تحصيله من مشروع صكوك الأضاحى هذا العام 142 مليون ونصف المليون جنيه، لافتا إلى أن إجمالى المستفيدين من المشروع نحو مليون و453 ألف أسرة، حيث وفر المشروع ألفًا وأربعمائة وثلاثة وخمسين طنا من اللحوم المشفاة، ووفر العديد من فرص العمل، إضافة إلى ما يحققه من حفاظ على البيئة، والوصول إلى المستحقين أينما كانوا بعزة وكرامة، وإعطاء أنموذج شديد التميز للانضباط والشفافية فى العمل الخيري.

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