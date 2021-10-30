رئيس "الريف المصري" يكشف تفاصيل أكبر مزرعة للإنتاج الزراعي والحيواني في سيوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

افتتح اللواء مهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، مشروع مزرعة "كنوز سيوة" التي تقع ضمن أراضي "الريف المصري الجديد" والمشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان في سيوة.

وتعد المزرعة الأكبر من حيث المساحة والنشاط ضمن أراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان في سيوة، حيث تقع على مساحة 2235 فدانًا.

يتضمن المشروع زراعة مجموعة من المحاصيل الحقلية، تأتي في مقدمتها محاصيل القمح والشعير والذرة والفول، بالإضافة إلى زراعة أشجار وشتلات نخيل والزيتون، فضلًا عن الاستثمار في مجال نشاط الإنتاج الحيواني من خلال تربية الأغنام والماشية.

بالإضافة إلى استهداف إقامة عدد من مشروعات الصناعات المكملة والقائمة على الإنتاج الزراعي والحيواني مثل مصنع لإنتاج الأعلاف، ومصنع لاستخراج الزيوت، ومصنع لإنتاج المخللات، ومجزر آلى، وثلاجات حفظ، ومصنع لإنتاج السماد.

كما يستهدف المشروع تحقيق حجم إنتاج مبدئي في مرحلته الأولى يشمل زراعة 3 بيفوتات من المحاصيل الزراعية بمساحة 375 فدانًا، بالإضافة إلى زراعة مساحة 300 فدان أخرى بمحصول الزيتون المكثف (صنف زيت)، وتربية ١٢٠٠ رأس غنم برقي مبدئيًا.

وأكد عبدالوهاب، على هامش زيارته لواحة سيوة ومراسم افتتاح المشروع الجديد، دعم الشركة الكامل لكافة المستثمرين والمزارعين الجادين من المنتفعين بأراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان في سيوة، حيث تعمل الشركة على إقامة المزيد من مشروعات البنية التحتية لخدمة منتفعي المشروع القومي في الواحة.