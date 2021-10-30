شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات السيامة والخدمة الكهنوتية فى الكنيسة الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الكاهن حجر الأساس فى بنيان الخدمة بالكنسية الأرثوذكسية، ومن تحت يديه يقدم للكنيسة كل كوادر الخدمة مثل الشماس والكاهن وزوجة الكاهن والراهب والراهبة والمكرس والمكرسة والخادم والخادمة والأسقف والبطريرك، ويقوم بالخدمات الرعوية والطقسية والكنسية من تعليم ودراسة وممارسة أسرار، كما أنه يصير أبا اعترافا لكثيرين كمرشد ورفيقا للجهاد الروحى والنمو الروحى للإنسان.

واعتمد المجمع المقدس لائحة الكاهن يوم 20 يونيو 2013 بعد مناقشات واسعة استمرت 6 أشهر لتصير نافذة التطبيق بعد 15 من اعتمادها، وتطبق فى جميع الكنائس فى مصر والمهجر وتصير تحت الملاحظة لمدة عامين، حيث تتلقى سكرتارية المجمع المقدس والسكرتارية الفنية المعاونة أى ملاحظات حتى يمكن مناقشتها والاستفادة منها عند مراجعة هذه اللائحة.

وخلال السطور التالية ننشر إجراءات السيامة والخدمة الكهنوتية في الكنيسة الأرثوذكسية..

1 - يتم تحديد موعد السيامة للخادم أو الخدام الذين وقع عليهم الاختيار للكهنوت بمعرفة الرئاسة الدينية المباشرة بعد استيفاء الإجراءات والشروط اللازمة في هذا الشأن طبقًا لأحكام هذه اللائحة.

2 - تتم السيامة وفقا للصلوات والطقوس المعمول بها في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بحضور الرئاسة الدينية وكهنة الكنيسة والخدام والشمامسة، وباقى أطياف الشعب

3 - بعد الانتهاء من طقس السيامة يذهب الأب الكاهن إلى أحد الأديرة العامرة والذي يحدده الرئيس الدينى لقضاء مدة أربعين يومًا متصلة حسب التقليد المعمول به.

4 - بإنتهاء مدة الأربعين يومًا المشار إليها تتم ترتيبات عودة الكاهن للكنيسة التي سيم عليها وفقا للطقس والتقليد المعمول به في هذا الشأن.