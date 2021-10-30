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السكة الحديد تشدد على ارتداء الكمامات لتجنب الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - شددت الهيئة القومية لسكك حديد مصرعلى ضرورة ارتداء الكمامات لتجنب انتشار المستجد، حيث نصحت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بضرورة ارتداء الكمامة أثناء التواجد في المحطات والقطارات.

 

واستمرت الصفحة في نشر منشورات تحث من خلالها الركاب على ارتداء الكمامات، والاهتمام بعملية التباعد الاجتماعي في وسائل النقل والمواصلات العامة ومترو الأنفاق والسكة الحديد والأتوبيسات، لتجنب الإصابة أو انتشار فيروس كورونا بين المستخدمين.

 

ويأتى ذلك فى إطار الإجراءات اليومية التي تتبعها وزارة النقل، للحد من انتشار فيروس كورونا بين مستخدمي وسائل ومرافق النقل من تعقيم وتطهير للمحطات والقطارات سواء في مرفق السكك الحديدية، أو مترو الأنفاق وحتى شركة الاتحاد العربي للنقل البري التابعة للوزارة.

 

إرشادات وزارة النقل

إرشادات وزارة النقل

 

الكمامات داخل القطارات
الكمامات داخل القطارات

 

النقل توجه بارتداء الكمامة
النقل توجه بارتداء الكمامة

 

تعليمات بارتداء الكمامة
تعليمات بارتداء الكمامة

 

توجيه بارتداء الكمامة
توجيه بارتداء الكمامة

 

توجيهات بارتداء الكمامة
توجيهات بارتداء الكمامة

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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