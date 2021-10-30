شكرا لقرائتكم خبر عن الحلم بيتحقق.. مستشفى اهناسيا ببنى سويف صرح عملاق جاهز للافتتاح قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلم طال انتظاره وظل يراود أهالى مدينة اهناسيا والقرى التابعة لها ببنى سويف، بعدما ظل الأهالى يعانون من عدم وجود مستشفى يقدم خدمة طبية على مستوى عال من الكفاءة.

سنوات عدة والأهالى ينتظرون افتتاح هذا المستشفى الذى يعد طفرة نوعية كبيرة فى مجال تقديم الخدمات الطبية ليس لأهالى مركز اهناسيا فقط، بل لأهالى محافظة بنى سويف بصفة عامة.

كاميرا ”الخليج 365” تجولت داخل المستشفى المركزى بمدينة اهناسيا والتى شهدت الانتهاء من أعمال التطوير والإنشاءات بصورة كاملة وأصبح فى انتظار التجهيزات لافتتاحها فى أقرب وقت.

ورصد الخليج 365 مبنى المستشفى الذى يضم دورا أرضيا ودورين علويين يضمان الأقسام الداخلية للمستشفى الذى صمم على أعلى مستوى من الكفاءة، بالإضافة إلى الأقسام المتنوعة من العناية المركزة والحضانات والعمليات.

كما تم رصد أقسام المستشفى والتى ستضم 59 سريرا داخليا، 36 سرير كلى صناعي، 12 حضانة، 8 سرير عناية مركزة، 18 سرير ولادة، 7 غرف عزل، بالإضافة إلى سكن الأطباء ومدرسة للتمريض.

وقال الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، إن مكونات وأقسام المستشفى تشمل: المبنى الرئيسى وأقسام التعقيم والأشعة والعيادات الخارجية والطوارئ والاستقبال والحضانات وغرف العمليات ووحدات العناية المركزة والعمليات، مشيرا إلى إنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية والمبانى والتشطيبات.

وشدد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، على أهمية المشروع الذى يمثل إضافة نوعية وهامة للمنظومة الصحية، مؤكداً أن المشروع يأتى فى إطار خطة الدولة واستراتيجيتها التنموية التى يتم تنفيذها تحت رعاية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى من أهم أهدافها الارتقاء بمستوى وجودة معيشة المواطنين.

ووجه المحافظ بتذليل كافة المعوقات التى قد تطرأ خلال استكمال الأعمال، مع المراجعة المستمرة بالتعاون مع اللجنة الوزارية المختصة لأية ملاحظات يتم رصدها أثناء استكمال الأعمال حتى دخول المستشفى الخدمة.



الاقسام-الداخلية



غرف-المرضى



المستشفى-من-الداخل



الاقسام-الدخلية



المبينى-الدخلى



مبنى-العيادات



محطة-الكهرباء



هانى-فتحى-مراسل-اليوم-السابع-من-داخل-المستشفى



تطوير-المستشفى



تشطيبات-المستشفى



المستشفى



تطوير-مستشفى-اهناسيا



مستشفى-اهناسيا-المركزى