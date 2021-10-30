شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر تستضيف مؤتمر "اليوم العالمى للمدن" بحضور وزراء ومسئولين دوليين والان مع تفاصيل الخبر
وانتهت وزارة التنمية المحلية، على مدار الأسابيع الماضية من الترتيب والاستعداد للمؤتمر حتى يخرج بالصورة التي تليق باسم مصر، وذلك بالتنسيق بين الوزارة ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية ومحافظة الأقصر وبعض المنظمات الدولية العاملة فى مصر.
ومن المقرر أن يتم اليوم السبت، عقد 3 جلسات لاستعراض بعض البرامج والمشروعات التي تنفذها الحكومة المصرية وعلى رأسها برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" والذى يهدف إلى تحسين مستوى معيشة حوالى 58 مليون مواطن بقرى الريف المصري حيث سيشارك في الجلسة عدد من الوزراء بالحكومة وممثلى المنظمات الأممية في القاهرة ، بالإضافة إلى جلسة أخرى لعرض برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذى تنفذه الحكومة المصرية بمحافظتى قنا وسوهاج بحضور عدد من ممثلي البنك الدولى ومحافظى سوهاج وقنا وأعضاء المكتب التنسيقى للبرنامج بوزارة التنمية المحلية ، كما سيتم عقد جلسة ختامية حول الشباب والتغيرات المناخية تتم بمشاركة من خمس منظمات دولية تابعة للامم المتحدة بحضور عدد من المحافظين ونوابهم والشخصيات الدولية المدعوة واكاديميين دوليين .
واعتمدت الأمم المتحدة يوم 31 أكتوبر من كل عام ليصبح "يوم المدن العالمى" مدينة أفضل لحياة أفضل "للتأكيد على التزام واهتمام المجتمع الدولى بالتوسع الحضرى العالمى المستدام ونشر التنمية الحضرية فى جميع أنحاء العالم ودفع التعاون بين البلدان والمدن لتلبية الفرص ومعالجة تحديات التحضر.