شكرا لقرائتكم خبر عن العلاج بالمجان.. مبادرة الرئيس للكشف عن مرض الضمور العضلى بأحدث الوسائل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سخّر الرئيس عبد الفتاح السيسى إمكانات عديدة للرعاية الصحية للأطفال المصابين بمرضى الضمور العضلي الشوكى، حيث تم إنشاء مراكز لاستقبال المرضى وعلاجهم بالمجان بأحدث سبل العلاج العالمية.
وكان لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعلاج مصابي الضمور العضلي الشوكى دور كبير ولا تزال، حيث تقدم كافة الخدمات للمصابين بالمجان، ونكشف في السطور التالية ما قدمته المبادرة حتى الآن.
1- استقبال 8124 حالة بالعيادات التى تم تخصيصها لاستقبال مصابى الضمور العضلى من الأطفال، على مستوى الجمهورية.
2- تقديم خدمات العلاج الجينى للمصابين من الأطفال بالمجان.
3- تم تشخيص 413 حالة مصابة بالضمور العضلي بعد إجراء الفحوصات الإكلينيكية اللازمة والفحوصات الچينية والبيولوچبا الجزئية.
4- تم تحويل 95 حالة من بينهم بعد اكتمال الملف الطبي الخاص بهم.
5- الانتهاء من حقن 28 طفلًا مصابًا بالضمور العضلي الشوكي بالعلاج الجيني.
6- تخصيص 3 مراكز لتقديم العلاج لمصابي الضمور العضلي.
7- تخصيص 24 عيادة لاستقبال وتشخيص الحالات المصابة بالضمور العضلي الشوكى.
8- تخصيص الخط الساخن 106 لتلقي استفسارات المواطنين حول المبادرة، وطرق تلقي العلاج للحالات المصابة من الأطفال بعد تقييمها.