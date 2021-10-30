شكرا لقرائتكم خبر عن العدل ودار الافتاء يدربان المأذونين على العمل للحد من الطلاق وقضايا الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار خمس ايام متواصلة عقدت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، وبالتعاون مع دار الإفتاء المصرية برئاسة الدكتور شوقى علام، برنامج تدريبي لنحو 903 مأذونيين من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بهدف تدريبهم على كيفية التعامل مع الزوج والزوجة الراغبين فى الطلاق الموثق، وذلك بعد ارتفاع نسب الطلاق.

واستهدف البرنامج التدريبي الذى قدمه نخبة من علماء دار الإفتاء المصرية وأساتذة الطب النفسي وعلم الإجتماع والقضاة، مجموعة من الأهداف الرئيسية والهامة لحل الخلافات الزوجية وتقليل نسب الطلاق الموثق باعتبار أن المأذون الممثل الأخير للمجتمع قبل وقوع الطلاق مباشرة وهو ما يلقى على عاتقه مسؤولية كبيرة ويتعدى دوره من موثق قانونى إلى دوره فى الحافظ على سلامة المجتمع النفسية والاجتماعية والتنموية.

وتتمثل اهداف البرنامج التدريبي المأذونين فى:

1- تقليل نسب الطلاق عن طريق توعية المطلق والمطلقة بالآثار المدمرة لتفشي ظاهرة الطلاق.

2- الحد من النزاعات القضائية والصراعات الأسرية الناشئة عن الأخطاء العلمية أو الإجرائية التى يقع فيها بعض المأذونين حيث يتوجب توعية المطلق والمطلقة بالاجراءات ونصحهم للعمل على إنهاء الخلافات قبل الوصول للمحاكم.

3- صقل معرفة المأذونين الشرعيين وخاصة فى مجال عمل المأذونية والشريعة.

4-تنمية مهارات المأذونين فى التحقيق مع المطلق وفى تحديد عدد طلقات قبل إثباته في الوثيقة الرسمية.

5-رفع وعي المأذونين بالآثار الوخيمة الطلاق من خلال خلق مناخ تفاعلي يسهم فى نقل الخبرات والمعرفة لكل مأذون.

6-ضمان توثيق الطلاق فى القصد الصحيح للزوجين.