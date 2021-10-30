شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يعنى الحج الأخضر وكيف تصبح حاجا صديقا للبيئة؟.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إن شعائر الحج لبيت الله من أهم الشعائر والعبادات الإسلامية، التي يلبيها المسلمون حول العالم ويأتون من كل فج عميق باعتباره أحد أهم المناسبات الروحية فى العالم العربى والإسلامى، ولا سيما أنه أحد أهم أركان الإسلام الخمسة، ويشكل تحديا في مجال البيئة مع استقطاب نحو 2,5 مليون شخص من جميع أنحاء العالم، ومع الإجراءات المشددة التي الزمت العالم خلال جائحة كورونا، بضرورة إلغاء التجمعات لمواجهة الجائحة ومع التعافى بدأت وتيرة هذه الإجراءات تقل شيئا فشيئا، والعودة لسابق عهدها بشكل تدريجي، بالتوازي مع رفع القيود واستمرار حملات التطعيم، حيث أعلنت دولة السعودية الشقيقة استئناف العمرة والحج وفق شروط.

وخلال الأسبوع الماضى خرجت علينا بعض المنظمات العالمية بمبادرات تسعى لتوعية المعتمرين والحجاج عبر العالم لتطبيق ما أسموه الحج الأخضر، للحفاظ على كوكب الأرض، فماذا يعنى هذا الحج الأخضر وكيف يصبح الحاج صديقا للبيئة وما هى أهم السلوكيات التي عليه أن يمارسها ليشارك فى التخفيف عن كوكب الأرض.

أطلقت إحدى المنظمات غير حكومية دليلاً أخضرَا، وتطبيقاً هاتفيا لمرافقة الحجاج والمعتمرين لأجل مناسك "صديقة للبيئة".

ويشمل هذا الدليل عدد من النصائح للحجاج والمعتمرين تبدأ قبل الانطلاق منها، أهمية مشاركة الحجاج في ورشات البيئية التي يعقدها منظمو رحلات الحج .

وشدد هذا الدليل أيضا على أن يقوم الحاج بتفادي استخدام الأكياس البلاستيكية خلال توضيب أغراضه، وهو ما أطلقته دولة السعودية عام 2018 كأحد الحلول البيئية لمواجهة والحد من استخدام أكياس البلاستيك، حيث أطلقت بلدية مكة، برنامجا لفرز النفايات، وبدأت تنظر في إمكانية فرض إعادة تدويرها،و تركيب لافتات بعدّة لغات لتشجيع الحجاج أنفسهم على فرز نفاياتهم بأنفسهم.

وطالب الدليل الأخضر المعتمرين والحجاج أنهم فور وصولهم للأراضي المقدسة عليهم تجنب السيارات والحافلات، وأن يقوموا باستخدام خدمة المترو أو القطار.

ومن أهم الإرشادات التي أطلقها الدليل للحج الأخضر، هي تجنب الأطعمة والمشروبات المغلفة بقدر الإمكان، للتخفيف وتقليل حجم المخلفات الصلبة والرخوة من بواقى الأطعمة خلال فترة الحج .

لم يغفل الدليل أحد طقوس شعائر الحج الأساسية وهى ذبح الأضحيات ، فحتى يصبح الحاج صديقا للبيئة عليه الاكتفاء فقط التضحية بأضحية واحدة لكل أسرة، حتى لا تتراكم الجلود والمخلفات وتلوث المنطقة بيئيا.

ولم ينسى الدليل أزمة المياه العالمية، وضرورة ترشيد استخدامها وطالب الحجاج بضرورة التخفيف من استهلاك مياه الوضوء والاغتسال والطاقة الكهربائية.

جدير بالذكر أن هناك تحالف عالمى يسمى "أمة لأجل الأرض"، أعلن هذا الأسبوع عبر مؤتمر صحفي الكترونى، عن إطلاق نسخة عربية من هذا الدليل لتعظيم دور المسلمين حول العالم بأهمية الحفاظ على الكوكب، والحفاظ على درجات حرارة الكوكب، كما أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، ورئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء، خلال كلمته الافتتاحية للنسخة الأولى من المنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء، في الرياض عن إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات النوعية في المملكة لتكون خارطة طريق لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي، التي من شأنها المساهمة في تحقيق المستهدفات الطموحة لمبادرة السعودية الخضراء، مؤكداً عزمه على تحويل مدينة الرياض إلى واحدة من أكثر المدن العالمية استدامة.