اختتام حفل تتويج ملكة جمال القارات 2021 بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - الطور - (أ ش أ):

فازت الفلبينية بلقب ملكة جمال القارات Miss Intercontinental 2021 خلال فعاليات تتويج ملكة جمال القارات التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، بساحة متحف شرم الشيخ بمشاركة 72 متسابقة من خمس قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.

وأجريت المسابقة في دورتها الـ49، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وللاستفادة من الفعاليات والأحداث المختلفة للترويج للسياحة في مصر، وإبراز ما تتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة.

شهدت المسابقة عدة مستويات ومراحل للتحكيم تم خلالها اختيار 20 متسابقة ثم 5 متسابقات ثم اختيار الفلبينية للفوز بلقب ملكة جمال القارات.

وتم إعداد برنامج سياحي حافل للمتسابقات يتضمن العديد من الفعاليات السياحية والاحتفالات الصباحية والمسائية تنافست خلالها المتسابقات لإظهار مهاراتهن في كافة الأنشطة، إضافة إلى الأماكن المختلفة في مدينة شرم الشيخ، والقيام برحلة سفاري وسط الصحراء والجبال، ورحلات بحرية للاستمتاع بمياه البحر الأحمر، بالإضافة للحفلات الليلية.​