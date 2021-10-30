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"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الموز في نوفمبر

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محمد اسماعيل - القاهرة - ​​كتب- أحمد مسعد:

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموز مراعاتها، خلال شهر نوفمبر:

وتمثلت التوصيات التي أصدرها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولًا: أهم العمليات:

1- وضع السنادات لحماية النبات من السقوط نتيجة ثقل السوباطة وتأثير الرياح.
2- تغطية السوباطات بأكياس البولي إيثيلين الزرقاء المفتوحة الطرفين حيث تربط من أعلى فقط حول عنق السوباطة وتترك مفتوحة من أسفل لحماية السوباطة وتدفئتها.
3- جمع السوباطات التي وصلت إلى مرحلة اكتمال النمو ترك الساق الكاذب حتى شهر مارس.

ثانيًا: التسميد
ا-تسميد اشجار الموز التي تروى بالغمر:
1- اضافة الأسمدة العضوية بمعدل 20-30 م3 / فدان مخلوطة بالسوبر فوسفات بمعدل 300 كجم / مع اضافة 250 كجم كبريت زراعي تقلب جميعها خلال العزقة الشتوية.
2- الري مباشرة بعد اضافة السماد العضوي والمحافظة علي وجود نسبة من الرطوبة بالتربة.

ب- تسميد أشجار الموز التي تروى بالتنقيط:
1- إضافة (4 كجم نترات نشادر + 7 كجم سلفات بوتاسيوم) / فدان خمس مرات أسبوعيًا مع مياه الري.
2- حقن حامض الفوسفوريك منفردا بمعدل 1 لتر / فدان أسبوعيًا بشبكة الري.
3- اضافة الأسمدة العضوية بمعدل 40 م 3/ فدان وخلطها بالسوبر فوسفات بمعدل 500 كجم / فدان مضافًا إليها 250 كجم كبريت زراعي مع ملاحظة خلط هذه الكميات جيدًا.

ثالثًا: برنامج الري
الري يوميًا بمعدل 15-20 م 3 مياه / فدان.

رابعًا: برنامج المكافحة:

1- فحص وإزالة النباتات المصابة بمرض تورد القمة والتبرقش.
2- رش النباتات المصابة وخاصة أغماد الأوراق بأ؛د المبيدات الموصي بها للقضاء على المن.
3- تقليع الجور المصابة وجمعها خارج المزرعة والاستفادة منها في عمل مكمورة سمادية.
4- وضع الجير الحي مكان الجورة المصابة وإطفاءه بالماء مباشرة لتطهيرها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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