شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تبدأ اليوم أولى فعاليات مبادرة "سكن ومودة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارة الأوقاف، اليوم السبت، أولى فعاليات "مبادرة سكن ومودة"، وذلك بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتأهيل الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر.

وقالت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، إن المبادرة تأتى في إطار حرصها على الاستقرار الأسري والمجتمعي، حيث تعقد دورات متخصصة في فقه الأسرة وحقوق كل من الزوجين على الآخر، وبيان أهمية الاستقرار الأسرى، وبخاصة للمتزوجين حديثًا والمقبلين على الزواج وجميع الراغبين والراغبات، وتتضمن الفعالية محاضرة تثقيفية عن المبادرة لأئمة الدفعة الثالثة بأكاديمية الأوقاف، وبعض الواعظات الراغبات في المشاركة في المبادرة، وأوائل منحة الماجستير.

وأعلنت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، عبر موقعها الإلكترونى، عقد دورات متخصصة في فقه الأسرة وحقوق كل من الزوجين على الآخر ، وبيان أهمية الاستقرار الأسري ، وبخاصة للمتزوجين حديثًا والمقبلين على الزواج وجميع الراغبين والراغبات.

وقالت الوزارة إن الدورات تأتى في إطار حرصها على الاستقرار الأسري والمجتمعي، لافتة إلى أنه على الراغبين والراغبات في الالتحاق بهذه الدورات تسجيل بياناتهم على الرابط التالي: