شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار خفيفة على القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

الأرصاد: سحب رعدية على السواحل الغربية وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة على القاهرة

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