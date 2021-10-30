جثة مشوهة على السرير.. ماذا حدث في جريمة "سامي" وشقيقته بكرداسة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مساء يوم 25 أكتوبر الجاري سمعت ربة منزل صوت صراخ جارتها "شيرين" تلاها بكاء يبدو أن صاحبه يتوجع من الألم. لم تدر السيدة أن ما تنامى إلى سمعها كواليس اللحظات الأخيرة في حياة الجارة الأربعينية.

في اليوم التالي، حضر (محمود 53 سنة) صاحب مصنع ملابس جاهزة محل عمل "شيرين"؛ للاطمئنان عليها لتغيبها يومين.

قابله شقيقها "سامي". أخبره أنها في غرفتها. أشار بإصبعه نحو الغرفة ليصرخ الرجل "إلحقووووني". عثر على جثة صاحبة الـ43 سنة جثة هامدة على سريرها فأبلغوا الشرطة.

تلقى اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة تفيد مقتل مضطرب نفسي لشقيقته بمنطقة داير الناحية.

وجه العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ -شقة بالطابق الثالث- وعُثر على جثة شيرين أحمد 43 سنة عاملة بمصنع ملابس مسجاة على ظهرها بسرير غرفة نومها.

معاينة المقدم مجدي موسى وكيل الفرقة، أثبتت وجود إصابات قديمة متفرقة بجسد الضحية، وقطع ونزع الوجنة اليسرى ونصف الشفتين وكسر بالذراع الأيسر.

أمام الرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة أفادت جارة المجني عليها أنها في اليوم السابق لاكتشاف مقتل الضحية تنامى إلى سمعها اعتداء المتهم على أخته بالضرب مؤكدة "سمعت صوتها وهي بتبكي".

ألقت قوات الشرطة بقيادة الرائدين عبد الرحيم الرفاعي وأحمد فايز معاوني مباحث كرداسة القبض على المتهم "سامي 47 سنة". وتبين بمناقشته أنه غير متزن ويهذي بعبارات غير مفهومة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.