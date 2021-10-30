شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تخصص فقرات بكتاب اللغة العربية للرابع الابتدائى للتوعية ضد التحرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت الدكتورة نوال شلبى مديرة مركز المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه جرى تخصيص فقرات بكتاب اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي لتوعية الطلاب ضد التحرش، حيث أدرجت وزارة التربية والتعليم رسالة توعوية في منهج الصف الرابع الابتدائي لمواجهة التحرش الجنسي، وكيف يحافظ الأطفال على أجسادهم.

وتضمنت الرسالة، وفقا لبيان صادر عن وزارة التعليم، كيف يمكن للطفل أن يعرف اللمسات غير الطيبة لجسمه من الأقارب أو الغرباء، ليبتعد ويكشف صاحبها بالصراخ للفت انتباه الناس.

وجاءت بعض الفقرات فى الكتاب: تذكروا دوما يا أبنائي أن تعرضكم للإيذاء لا يعني أنكم سيئون، فالسيئ من حاول إيذاءكم، وأن الإيذاء ليس خطأكم ابدأ وإنما هو خطأ من فعل ذلك، ولذا توجهوا لمكان آمن وأخبرونا بما حدث وتذكروا أن هناك أجزاء من أجسامكم خاصة جدا وليس من حق أي شخص آخر أن يراها أو يلمسها، فإذا تعرضتم لأي إيذاء فأطلبوا الحماية وارفعوا أصواتكم أو اصرخوا أو لوحوا بأيديكم وأرجلكم حتى تلفتوا أنظار الناس إليكم، وبعدها أسرعوا مبتعدين على الفور وتوجهوا إلى مكان تشعرون فيه بالأمان، وذلك لأنكم مميزون ولأن أجسادكم مميزة ولها خصوصية.