شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تخصص فقرات بكتاب اللغة العربية للرابع الابتدائى للتوعية ضد التحرش والان مع تفاصيل الخبر
وتضمنت الرسالة، وفقا لبيان صادر عن وزارة التعليم، كيف يمكن للطفل أن يعرف اللمسات غير الطيبة لجسمه من الأقارب أو الغرباء، ليبتعد ويكشف صاحبها بالصراخ للفت انتباه الناس.
وجاءت بعض الفقرات فى الكتاب: تذكروا دوما يا أبنائي أن تعرضكم للإيذاء لا يعني أنكم سيئون، فالسيئ من حاول إيذاءكم، وأن الإيذاء ليس خطأكم ابدأ وإنما هو خطأ من فعل ذلك، ولذا توجهوا لمكان آمن وأخبرونا بما حدث وتذكروا أن هناك أجزاء من أجسامكم خاصة جدا وليس من حق أي شخص آخر أن يراها أو يلمسها، فإذا تعرضتم لأي إيذاء فأطلبوا الحماية وارفعوا أصواتكم أو اصرخوا أو لوحوا بأيديكم وأرجلكم حتى تلفتوا أنظار الناس إليكم، وبعدها أسرعوا مبتعدين على الفور وتوجهوا إلى مكان تشعرون فيه بالأمان، وذلك لأنكم مميزون ولأن أجسادكم مميزة ولها خصوصية.