شكرا لقرائتكم خبر عن ساحة متحف شرم الشيخ تستضيف حفل تتويج مسابقة ملكات جمال القارات 2021 والان مع تفاصيل الخبر

ويشارك في هذه المسابقة 73 دولة من مختلف دول العالم، وينظمها أحد المستثمرين السياحيين.

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، نظم حفل تتويج مسابقة ملكات جمال القارات Miss Intercontinental 2021 في دورتها الـ49، والتي تستضيفها الساحة الأمامية لمتحف شرم الشيخ.

ومن جانبه، أشار عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أن رعاية الوزارة لهذا الحفل يأتي في إطار حرصها على الاستفادة من الفعاليات والأحداث المختلفة للترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز ما يتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة، وإبراز المنتج السياحي الجديد المتكامل الذي تتبناه الدولة وتعمل على الترويج له، والذي يجمع بين منتجات سياحية متعددة وهى السياحة الشاطئية والترفيهية والثقافية من خلال ربط مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية عن طريق استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين كافة المحافظات السياحية.

جدير بالذكر، أنه منذ يوم الأربعاء الماضي بدأ تسيير خط طيران جديد بين شرم الشيخ والأقصر بواقع رحلة واحدة أسبوعيا بسعر تذكرة موحد ذهاب وعودة شاملة الضرائب يبلغ 1800 جنيه، وذلك حتى يتمكن السائحون خلال زيارتهم لمصر من زيارة مدينة شرم الشيخ بالإضافة إلى الاستمتاع بزيارة المتاحف والمواقع الأثرية بمدينة الأقصر.

