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الأرصاد: السواحل الشمالية وشمال الدلتا على موعد مع أمطار غزيرة تمتد للقاهرة

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن السواحل الشمالية وشمال الدلتا على موعد أمطار متوسطة إلى غزيرة الليلة.

وتشير أخر إصدارات النماذج العدادية إلى التيار النفاث الذى يعمل سحب الرطوبة من المنطقة الاستوائية مع زيادة نسب الرطوبة فى طبقات الجو العليا الذى يعمل على تكاثر السحب تطورها.

كما تشهد مناطق الوجه البحرى أمطارا متفاوتة الشدة تمتد إلى القاهرة وتستمر الحالة الماطرة خلال الليل ويوم السبت.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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