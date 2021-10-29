شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: بدء تنفيذ حملة "بالوعى مصر تتغير للأفضل" بأسيوط وتليها سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت ريمونا كنعان، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للتسويق الاجتماعي وتغيير السلوك، أن الحملة التي دشنتها الوزارة بعنوان حملة بالوعى مصر تتغير للأفضل للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة، انتهت في كل من المنيا وبنى سويف، متابعة: كنا نستهدف في محافظة بنى سويف 5 آلاف سيدة، ولكن تم ملء 12 ألف استمارة، وكنا نستهدف 8 آلاف سيدة في المنيا ولكن جرى ملء 20 ألف استمارة بالمحافظة.

وأضافت مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للتسويق الاجتماعي وتغيير السلوك، في تصريحات لبرنامج المبادرة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المبادرة بدأت في أسيوط وتشمل 8 مراكز ومستمرة لـ18 يوما، ثم ستدخل محافظة سوهاج وتستمر أيضا 18 يوما خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للتسويق الاجتماعي وتغيير السلوك، أن المبادرة تتضمن سل تنظيم الأسرة ومواجهة الموروثات الخاطئة حول زيادة الأولاد، وتقديم معلومات طبية، وتصحيح المعلومات حول وسائل تنظيم الأسرة، متابعة: يكون معنا أطباء يشرحون وسائل تنظيم الأسرة.