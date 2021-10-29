شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يلتقى أعضاء معهد تاريخ الكنيسة بالمعادى فى المقر الباباوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى المقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون اليوم الجمعة، دارسى وإدارة معهد تاريخ الكنيسة بالمعادى بصحبة نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس وعميد المعهد.



لقاء البابا تواضروس مع أعضاء معهد تاريخ الكنيسة

ورحب قداسة البابا بالحاضرين الذين بلغ عددهم 65 دارسًا، وصحبهم في جولة بالمكتبة البابوية المركزية ومركز لوجوس، وألقى عليهم كلمة مناسبة عن أهمية دراسة التاريخ عمومًا وتاريخ الكنيسة بصفة خاصة، وحدد 5 مجالات لدراسة التاريخ هي تاريخ الكتاب المقدس، وتاريخ كنيستنا القبطية، وتاريخ الكنائس الأخرى، وتاريخ مصر، وأخيرًا تاريخ العالم، ثم تناول معهم طعام الغداء.

وقدم الأنبا دانيال درع المعهد لقداسة البابا تقديرًا لرعاية قداسته للمعهد والنهضة التي يقوم بها في جميع مناحي التعليم بالكنيسة.