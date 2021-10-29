تمتد للقاهرة.. الأرصاد: هذه المناطق على موعد مع أمطار متوسطة إلى غزيرة الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن السواحل الشمالية وشمال الدلتا على موعد مع أمطار متوسطة إلى غزيرة الليلة.

وأضافت الهيئة في منشور لها عبر حسابها في موقع التواصل "فيسبوك" تشير أخر إصدارات النماذج العدادية إلى التيار النفاث الذي يعمل على سحب الرطوبة من المنطقة الاستوائية مع زيادة نسب الرطوبة في طبقات الجو العليا، الذي يعمل على تكاثر السحب وتطورها.

وأوضحت الهيئة أنه مناطق الوجة البحري تشهد أمطارًا متفاوتة الشدة تمتد إلى القاهرة وتستمر الحالة الماطرة خلال الليل ولغدٍ السبت.

وقالت الهيئة إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكون السحب الرعدية على محافظتي الإسكندرية والبحيرة، يصاحبها سقوط أمطار.

وأضافت الهيئة، أنه بدأت تظهر السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا، التي تتطور مع تقدم الوقت ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وكانت الهيئة حذرت من سقوط أمطار رعدية بداية من الغد على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، تتفاوت شدتها.

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