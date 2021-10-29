قطع مياه الشرب عن 6 مناطق في الجيزة خمس ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، أنه نظرًا لوجود تسريب من خط المياه قطر 600 مم داخل عنبر المياه المرشحة بمحطة مياه أبو النمرس المرشحة، تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإيقاف محطة مياه أبو النمرس للقيام بالأعمال الآتية:

- لحام الخط داخل العشير، وتغيير جوان لوصلة الفك والتركيب قطر 600 مم، ما ينتج عنه انقطاع المياه لمدة 5 ساعات اعتبارًا من الساعة 12 يوم الأحد الموافق 31 أكتوبر الجاري حتی الساعة الخامسة صباح نفس اليوم.

ونوهت المحافظة في بيان اليوم، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: (قرية طموه - قرية المنوات - ميت قدوس - ميت شماس - عزبة مقار - عرب عش سقارة).

ووجّه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالالتزام بالجدول الزمني للأعمال وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

وتابع المحافظ، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.​