كيف استقبل نواب بني سويف "مراكب النجاة" مع وزيرة الهجرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

منذ أيام قليلة، شهدت محافظة بني سويف إحدى محافظات وسط الصعيد، انطلاق حد كبير ويعد الأول من نوعه حيث تعد أول محافظة يجري بها تنفيذ البرنامج التدريبي التوعوي الذي يجري تنظيمه ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وهذه النوعية من التدريب تعد الأولى خارج القاهرة للمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة، وإعادة الإدماج، ويستهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وكذلك التعريف البدائل الآمنة للشباب.

وفي أجواء مشتركة بين الجهات التنفيذية والرقابية، قامت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ومعها عدد من نواب المحافظة من بينهم النائبة الدكتور منى عبد الله عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، حيث كانت في استقبال الوزيرة نبيلة مع محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم.

وقالت النائبة منى في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، إن زيارة الوزيرة نبيلة كانت إيجابية وأثمرت عن نتائج في صالح المواطن، مشيرا إلى أن الوزيرة كانت تحمل معها الكثير من الخطط والمشروعات الإيجابية التي تدعوا إلى أن التنمية والاستثمار الحقيقي يكون في الإنسان.

وأضافت أن إطلاق مبادرة "مراكب النجاة" وهى أحدى المبادرات الرئاسية في محافظة بني سويف رسالة إلى محافظات الصعيد، موضحة أنها ستكون تجربة ناجحة وحقيقية على أرض الواقع بالمحافظة.

ونوهت إلى أن محافظة بني سويف تتميز كغيرها في الصعيد أيضا، بتكاتف جهود الجميع للعمل من أجل المواطن من خلال الجهات التنفيذية والرقابية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن هذه القطاعات ستساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل من ثم محاربة الهجرة غير الشرعية.

وأشارت إلى أن هناك إصرار من الدولة على محاربة الهجرة سواء في داخل مصر أو إلى الخارج وخصوصا الهجرة غير الشرعية من خلال التوعية بضرورة العمل داخل المحافظة أو داخل مصر وعدم السفر للخارج، لافتا إلى أن المشروعات العملاقة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحتاج إلى الأيدي العاملة المصرية.

ونوهت إلى أنه في حالة رغب الفرد في السفر للخارج يجب أن يكون عن طريق الطرق الشرعية سواء في مصر أو في البلد الذي يريد السفر إليه، مؤكدا أن ظاهرة مراكب الموت يجب أن تنتهي ومصر حققت إنجازات كبيرة في هذا الأمر.

وأجرت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جولة تفقدية خلال زياراتها لبني سويف رفقة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الاقليم، لمتابعة فعاليات البرنامج التدريبي التوعوي الذي يجري تنظيمه ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

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