السيطرة على حريق بكشك كهرباء في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمد رجال الحماية المدنية بالجيزة حريقًا شبَّ في كشك كهرباء بمنطقة الهرم غرب المحافظة، الجمعة، دون خسائر في الأرواح.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من كشك كهرباء بشارع عز الدين عمر المتفرع من ترسا.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداد النيران إلى المجاورات.

تحرر المحضر اللازم وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.