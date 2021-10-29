الأول جثة والثاني خلف القضبان.. طعنتان تنهيان خلاف عائلي بين شخصين بأبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات مقتل شاب على يد آخر بمركز أبو النمرس جنوب الجيزة.

في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس تلقى مأمور مركز أبو النمرس إشارة من أحد المستشفيات بوفاة شخص متأثر بإصابته بطعنتين بالجسم.

تحريات العقيد محمد مختار مفتش فرقة الجنوب توصلت إلى أن مشادة كلامية وقعت بين "رمضان أبو حديد" وآخر تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات عائلية.

اعتدى الطرف الثاني على "رمضان" بآلة حادة. سدد له طعنتين الأولى في الصدر والثانية بالساق اليسرى نقل على إثرها إلى مستشفى أم المصريين ومنها إلى قصر العيني ليفارق الحياة متأثرًا بإصابته.

الرائد عبد الباقي أمين رئيس مباحث أبو النمرس ألقى القبض على المتهم والاداة المستخدمة في الجريمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.