"جدو عملي حاجة وحشة".. اتهام مسن بالاعتداء جنسيا على قاصر تعاني إعاقة ذهنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تجرد مسن من مشاعر الأبوة بل والإنسانية وراح يشبع شهوته بالاعتداء الجنسي على قاصر تعاني إعاقة ذهنية بمركز البدرشين.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من أسرة فتاة تفيد بتعرضها لاعتداء جنسي على يد جارها بقرية زاوية دهشور.

وجه العميد أحمد خلف رئيس قطاع الجنوب بفحص الواقعة وسماع أقوال الضحية التي أفادت "جدو دخلني البيت عنده وعمل معايا حاجة وحشة".

تحريات العقيد هشام بهجت مفتش فرقة العياط والبدرشين والرائد أحمد عكاشة أكدت صحة الواقعة، وتبين استدراج المشكو في حقه "62 سنة" لجارته "17 سنة" واعتدى عليها جنسيًا.

عقب تقنين الإجراءات تمكن النقيب محمد جمال برغش معاون مباحث البدرشين من ضبط المتهم الذي أقر بصحة التحريات وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء خالد البروي حكمدار الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.