شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه 6 ساعات عن المنيب وبعض مناطق جنوب الجيزة مساء اليوم بسبب الإصلاحات والان مع تفاصيل الخبر
وتوضح محافظة الجيزة بأن الأمر سوف ينتج عنه انقطاع الـمـيـاه لـمدة 6 ساعات أعـتـبـاراً مـن الـسـاعـة الثانية عشر اليوم الجمعة الموافق 29 أكتوبر وحتي الساعه السادسه يوم السبت الموافق 30 / 10 /2021.
وتنوه محافظة الجيزة بان المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي ( جسر الكنيسة - المنيب – القصبجي - الكنيسة).
ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني للأعمال لإعادة صخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتاثرة.
وستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.