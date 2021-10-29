شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أول امتحان للصف الرابع الابتدائى.. اعرف أكثر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط وآليات عقد أول امتحان الصف الرابع الابتدائى فى التقييم الجديد، نقدم فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن اختبار الطلاب.
ـ لن يؤدى الطلاب فى الترم الأول امتحان يوم 9 نوفمبر المقبل.
ـ تم دمج امتحانى شهرى أكتوبر ونوفمبر معا.
ـ يعقد الامتحان المستهدف نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر المقبل.
ـ الامتحان يعقد فيما درسه الطالب منذ بداية العام الدراسى.
ـ الامتحان يعقد على مستوى المدرسة.
ـ يتم الامتحان تحت إشراف المعلم.
ـ يحصل المعلم على نسخة من الامتحان من منصة إلكترونية.
ـ يعقد امتحان نهاية الفصل الدراسى الأول فى موعده.
ـ يتم حساب الاجتياز من خلال المتوسط الحسابى لمجموع درجاته لكل فصل دراسي.
ـ تحسب مجموع درجات الفصل الدراسى الأول + مجموع درجات الفصل الدراسى الثانى مقسمة على 2.
ـ الامتحانات هدفها قياس نواتج التعلم.