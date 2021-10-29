شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أول امتحان للصف الرابع الابتدائى.. اعرف أكثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط وآليات عقد أول امتحان الصف الرابع الابتدائى فى التقييم الجديد، نقدم فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن اختبار الطلاب.

ـ لن يؤدى الطلاب فى الترم الأول امتحان يوم 9 نوفمبر المقبل.

ـ تم دمج امتحانى شهرى أكتوبر ونوفمبر معا.

ـ يعقد الامتحان المستهدف نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر المقبل.

ـ الامتحان يعقد فيما درسه الطالب منذ بداية العام الدراسى.

ـ الامتحان يعقد على مستوى المدرسة.

ـ يتم الامتحان تحت إشراف المعلم.

ـ يحصل المعلم على نسخة من الامتحان من منصة إلكترونية.

ـ يعقد امتحان نهاية الفصل الدراسى الأول فى موعده.

ـ يتم حساب الاجتياز من خلال المتوسط الحسابى لمجموع درجاته لكل فصل دراسي.

ـ تحسب مجموع درجات الفصل الدراسى الأول + مجموع درجات الفصل الدراسى الثانى مقسمة على 2.

ـ الامتحانات هدفها قياس نواتج التعلم.