شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بميدان المساحة فى الدقى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة أعمال تطوير ميدان المساحة بحي الدقي، للوقوف علي الأعمال الجارية ومعاينة نسب التنفيذ، وذلك في اطار المتابعات الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها على مستوى المحافظة.

كلف المحافظ رئيس حي الدقي بالمتابعة مع الشركة المنفذة لأعمال تطوير ميدان المساحة والالتزام بالجدول الزمني للأعمال مع مراعاة أن تشمل أعمال التطوير زيادة المسطحات والمساحات الخضراء بالميدان لإضفاء لمسة جمالية .

ووجه محافظ الجيزة بضرورة تنظيم تواجد وأماكن انتظار السيارات بما يحقق السيولة المرورية بالمنطقة .

كما شدد المحافظ علي الاهتمام بإجراء تنسيق عام للميدان وفقا للرؤية الهندسية الصحيحة وتطوير أرصفة المشاة وأعمدة الإنارة والنخيل لتتكامل الرؤية البصرية الجمالية للميدان .

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلي آراء المواطنين من القاطنين بمحيط الميدان، مؤكدا لهم ان أعمال التطوير سوف تكون اضافه جمالية وتم مراعاة زيادة المسطحات الخضراء لتحقيق الرؤية الجمالية للميدان.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي وممثلي الشركة المنفذة للأعمال .