رئيسة المتحف المصرى ببرلين: المتحف المصرى بالتحرير هو أصل المتاحف

القاهرة - سامية سيد - قالت رئيسة المتحف المصري ببرلين دكتوره فريدريكا زايفرت إن المتحف المصري بالتحرير هو أصل المتاحف.

وأعربت زايفرت - خلال محاضره دعت إليها رئيس المكتب الثقافي بالسفارة المصرية ببرلين الدكتورة داليا سلامة - عن سعادتها بإلقاء محاضرة حول تطوير المتحف المصري بالتحرير، موضحة أنه منذ عام 2019، يقوم وفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة بتمويل مشروع مدته ثلاث سنوات يسمى (تطوير المتحف المصري بالقاهرة) Trans forming the Egyptian Museum Cairo ، والذي يعد تعاونا بين وزارة السياحة والآثار المصرية وخمسة متاحف أوروبية هي اللوفر (باريا / فرنسا)، والمتحف البريطاني (لوندان / إنجلترا)، ومتحف ريجكس فان أوديدين (ليدن / هولندا)، ومتحف البرديات المصرية (إيرلين / ألمانيا) بالتآخي جنبًا إلى جنب مع المتحف المصري في التحرير .



وأشارت إلى أنه تم وضع مسودات لمستقبل هذا المتحف كما تم وضع توصيات لخطة رئيسية مستقبلية لتطوير وتحديث المتحف، والتي تم تخصيصها لإعادة تصميم بعض غرف المعرض، وأن مشروع تطوير متحف التحرير سيتم الانتهاء من أعمال تطويره في ديسمبر 2021.

شارك بالحضور ما لا يقل عن 60 شخصية من علماء الآثار والأساتذة وعلماء المصريات من ألمانيا ومصر.