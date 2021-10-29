شكرا لقرائتكم خبر عن بعنوان "مفهوم العبادة".. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة، 30 ربيع الأول 1443هـجريا، الموافق 5 نوفمبر 2021، تحت عنوان: "مفهوم العبادة".

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى بيان، أن مفهوم العبادة يشمل أداء الفرائض وعمارة الكون معًا، فديننا قائم على التوازن بين حاجة الروح والجسد، ويشمل أبواب الخير كلها، من العبادة إلى طلَبِ الرِّزقِ، وحُسن الخُلُق، والصِّدقِ في الحديثِ، والصفح الجميل، والإصلاح بين الناس، والإنفاق على الأهل، إلى غير ذلك مِن أفعال البر، فالعبادة لها معنيان الأول عام واسع يتضمن عمارة الكون زراعة، وصناعة، وإتقانًا للعمل، بما يعود نفعه على المجتمع كله، ويكون سببًا في رقي الوطن وتقدمه.

وأضاف: الثاني خاص يطلق على العبادة بمفهومها الخاص، فيشمل إقامة شعائر الإسلام، وأداء أركانه من الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والمؤمن الحقيقى هو من يفهم هذا التوازن في مفهوم العبادة بين معناها الخاص ومعناها العام.

وأشارت الوزارة، إلى أن خطيب الجمعة القادمة هو جمعة عبد الوهاب مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء ، وسينقلها التليفزيون المصري والإذاعة المصرية من مسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة.

وأكدت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.