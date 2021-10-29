شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تشدد على أئمة المساجد الالتزام بالوقت المحدد لخطب الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الأوقاف موضوعات خطب نوفمبر 2021، موضحة أن موضوع الخطبة الأولى بتاريخ 5 / 11 / 2021، مفهوم العبادة، وموضوع الخطبة الثانية 12 / 11 / 2021، هو أحوال الفرج والشدة، وموضوع الخطبة الثالثة 19 / 11 / 2021 الأسرة سكن ومودة، وموضوع الخطبة الرابعة 26 / 11 / 2021م ركائز الأمن المجتمع.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان، على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها، على ألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية؛ مراعاة للظروف الراهنة، لافته إلى ثقتها فى سعة أفق الأئمة العلمى والفكرى، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة، داعية الله أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد.