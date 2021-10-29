محافظ الجيزة يوجه بتعزيز الموارد وسرعة البت في طلبات التصالح بالقرى

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

وجه أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء بسرعة البت فى طلبات التصالح بنطاق القرى على أن تكون الأولوية للطلبات الخاضعة لقرار رئاسة مجلس الوزراء بشأن العقارات المقامة ضمن الحيز العمرانى بنطاق القرى بمساحة أقل من 200م2 وإرتفاع أقل من 4 طوابق وتسليم مايفيد بإستيفاء مقدم الطلب بمتطلبات التصالح بمجرد إنهاء الإجراءات وذلك فى مدة أقصاها 15 يوماً.

وقال راشد، خلال اللقاء الموسع الذي عقده اليوم مع رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة، إنه لمن دواعى الشرف أن يعمل كل مسئول بموقع مسئوليته خلال تلك الفترة الزمنية الدقيقة من تاريخ مصر والتى تشهد بناء الجمهورية الجديدة وانطلاق قاطرة التنمية بربوع الدولة، مشيراً إلى أنه يجب على الجميع بذل أقصى جهد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإزالة كافة المعوقات التي تواجههم.

وأكد محافظ الجيزة، ضرورة مواصلة مجهودات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى المصارف و الرى وأملاك الدولة وتنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بشانها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وخلال اللقاء، بحث المحافظ سبل تعزيز الموارد وجهود النظافة بالقرى، لافتا إلى أهمية رفع مستوى الخدمات بمختلف القرى وعلى رأسها خدمات النظافة ورفع السيارات القديمة والمتهالكة من الشوارع والمخلفات المحيطة بأعمدة وأكشاك وغرف الكهرباء وتغطية المكشوفة منها، وتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاحات لسيارات ومعدات منظومة النظافة للعمل بأقصى كفاءة وتوفير العمالة اللازمة لتنفيذ المهام اليومية بمختلف القرى وبنطاف المدينة، مكلفاً بتعيين نائباً لشئون النظافة بكل مركز ومدينة.

وتابع راشد تقارير العمل المقدمة من اللجان المختصة من بحث مخرات السيول وأعمدة وأكشاك الكهرباء المكشوفة وبالوعات صرف الأمطار، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للمعدات القديمة لرفع كفاءتها والإستعانة بإمكانات المجتمع المدني من معدات وسيارات بعد حصرها، منوهاً بشن حملات المرور المفاجئ للتأكد من سير العمل بمختلف الإنحاء على أن يتم إعداد تقرير شامل بمختلف تلك الاستعدادات لبحث الموقف النهائي بكل مركز ومدينة للإستعدادات الخاصة بفصل الشتاء.

حضر الإجتماع إبراهيم الشهابي نائب المحافظ وعلاء بدران السكرتير العام للمحافظة والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد ورؤساء المراكز والمدن ومديرى الإدارات الهندسية بالمراكز.