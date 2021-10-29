محافظ مرسى مطروح يوجه الشكر للأزهر الشريف بعد إرسال قافلة طبية لقرية النجيلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، الشكر والتقدير لمؤسسة الأزهر الشريف، بعد إرسال قافلة طبية وتنموية إلى قرية النجيلة، تحت رعاية مجلس الوزراء.

وأشاد محافظ مطروح بالأداء الذي قام به أعضاء قافلة جامعة الأزهر الطبية، وسط إقبال كبير من المواطنين بقرية النجيلة والقرى المجاورة لها، وأهدى درع المحافظة للدكتور إبراهيم السمدوني، وكيل كلية التربية السابق.

وشهدت قافلة جامعة الأزهر الطبية إلى قرية النجيلة بمحافظة مرسي مطروح، إقبالا كبيرا من المواطنين من مختلف القرى.

وقال الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على القوافل الطبية والإغاثية، إن القافلة تأتي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن هذه القوافل تسير جنبا إلى جنب مع جهود الدولة، وبتوجيهات مؤسسة الأزهر الشريف، لافتا إلى أن القافلة تضم تخصصات طب وجراحة العيون، والعظام، والباطنة، والأطفال، والقلب، والصدر، والأسنان، والجراحة العامة، والمخ والأعصاب، والجلدية والتناسلية، والأنف والأذن والحنجرة، بجانب ذلك تم إجراء أكثر من 400 عملية جراحية، وعمل أكثر من 300 نظارة طبية، وصرف الأدوية اللازمة بالمجان، لمن تم توقيع الكشف الطبي عليهم.

وأضاف صديق، أنه تم توزيع اكثر من 2000 كرتونة مواد غذائية على المواطنين في قرى محافظة مرسي مطروح، و1000 حقيبة على التلاميذ.

جدير بالذكر أن جامعة الأزهر شاركت الأسبوع الماضي في القافلة الطبية الموسعة التي سيرها مجلس الوزراء إلى قرى محافظة دمياط، إضافة لمشاركة الجامعة في القافلة الطبية الموسعة إلى محافظة الفيوم الأسبوع قبل الماضي.