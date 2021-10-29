مصدر أمني يكشف حقيقة إلغاء مهلة تجديد تراخيص السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

نفى مصدر أمنى، صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى من ادعاءات بشأن إلغاء المهلة المقررة لتجديد تراخيص السيارات، وتحصيل غرامات تأخير عقب انتهاء التراخيص.

كما نفى المصدر صحة المعلومات المغلوطة التي تم تداولها بشأن الإجراءات المتبعة داخل مختلف وحدات المرور لإنهاء إجراءات التراخيص.

وأكد المصدر أن كافة الإجراءات التى يتم اعتمادها داخل وحدات المرور على مستوى الجمهورية ومن بينها تركيب الملصق الإلكترونى تأتى فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل عناصر منظومة النقل الذكى لإدارة حركة المرور إلكترونياً للتسهيل على جمهور المواطنين فى تنقلاتهم واستخدامهم للطرق.