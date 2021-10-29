شكرا لقرائتكم خبر عن "إيفا فارما" تبرم شراكة استراتيجية مع "مايكروسوفت" فى التخطيط لتطبيق التحول التكنولوجي ومعايير "الثورة الصناعية الرابعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرمت شركة «إيفا فارما»، إحدى الشركات الوطنية الرائدة بمجال صناعة الدواء، اتفاق لتعزيز جهود التحول الرقمي في الشركة مع شركة «لينك داتا سنتر»، وهي «شريك ذهبي» لشركة «مايكروسوفت» العالمية.

ويتضمن الاتفاق بين الجانبين توفير برنامج اتصال وتعاون بين الأطقم والأقسام المختلفة داخل وحدات «إيفا»، فضلاً عن توفير خدمات «أزور مايكروسوفت» في مجال خدمات «الحوسبة الحسابية».

وقال الدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة «إيفا فارما»، إن الشركة حريصة على تطوير قواعد البيانات فيها، وتوفير بنية تكنولوجية حديثة توفر بيئة عمل رقمية متكاملة، بهدف إحداث طفرة في المنتجات المختلفة؛ حيث تُصنع الشركة أكثر من نصف مليون عبوة دوائية في اليوم الواحد تخدم المرضى في أكثر من 40 دولة حول العالم.

وأضاف «أرمانيوس»، في تصريحات صحفية له عقب توقيع «الاتفاق»، أن «الشركة» تهدف لتطبيق أحدث معايير الثورة الصناعية الرابعة في مجال عملها، لتظل تقدم أعلى جودة ممكنة، بشراكة مع كبرى الشركات العالمية بمجال صناعة الدواء، ولتوفير حلول للرعاية الصحية الحديثة والمبتكرة.

وأوضح العضو المنتدب لـ«الشركة»، أن «إيفا» ستسخر أحدث النظم التكنولوجية في خدمة البحث العلمي، عبر ذراعها البحثي مركز منير أرمانيوس للأبحاث الدوائية، وهو أحد أكبر مراكز البحوث الدوائية في شمال إفريقيا.

وقال المهندس مايكل منير، رئيس قطاع التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات بشركة إيفا فارما، إن «الشركة» ستوفر بالاعتماد على أحدث الأنظمة التكنولوجية بيئة عمل مميزة للموظفين، وموفرة للتكاليف، وتعزز كفاءة العمل، وتزيد من الإنتاجية، بالإضافة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال الشركة.

وأضاف رئيس «التحول الرقمي» بـ«إيفا»، أن الشركة حريصة على دعم التطبيقات الناشئة التي تخدم المرضى والمحتاجين للرعاية الصحية مثل تطبيقي «صحتك»، و«ليمتليس»، وكذلك تدعم شركاء النجاح من الأطباء والأطقم الطبية عبر تطبيق «إيفا آر إكس»، والذي يوفر أحدث الأدلة الإرشادية لعلاج الأمراض المختلفة، كما يسهم في النقاش حول أحدث التحديثات الطبية الأخيرة وغيرها.

فيما، قالت ميرنا عارف، المدير العام لشركة «مايكروسوفت مصر»، إن المستقبل هو سعي الشركات للتحول الرقمي، متوقعة أن يحدث ذلك بكثافة خلال العام القادم؛ حيث سيتم التخطيط لتعزيز قدرة العاملين باستخدام حلول إنتاجية، موجهة الشكر لشركة «إيفا فارما» لثقتها في منتجات «مايكروسوفت» لتعزيز بيئة العمل.

ووصف المهندس جمال سليم، الرئيس التنفيذي لشركة «لينك داتا سنتر»، التعاون بين الجانبين بأنه سيوفر «حل سحري» لتعزيز كفاءة الشركة، كما أن التحول الرقمي يُمهد الطريق لعالم جديد ملئ بفرص النمو.

وأضاف «سليم»، في تصريحات صحفية عقب توقيع «الاتفاق»، أن «لينك» ستدير عملية توسع مركز بيانات «إيفا»، ليتحول إلى «أزور»، وهو أحد منصات مايكروسوفت الرئيسية، والذي يُمكن من التوسع، ويضيف المزيد من الأمان للبيانات المخزنة، كما يُسهل هذا النظام تخزين وإدارة البيانات.