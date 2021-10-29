شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية يشكر السفير المصرى فى سراييفو على إنجاح زيارته للبوسنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدَّم الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم ،بالشكر والعرفان للسفير ياسر سرور، سفير مصر لدى سراييفو، على نجاح الزيارة التي قام بها إلى جمهورية البوسنة والهرسك، مثنيًا على الترتيبات العالية المستوى، وما شملته الزيارة من لقاءات مهمة نظَّمها السفير، ولا سيما مع عضو المجلس الرئاسى عن البوشناق شفيق جعفروفيتش، و رئيس غرفة الشعوب بالبرلمان البوسني باقر عزت بيحوفيتش، والكثير من اللقاءات والأنشطة إلى كافة المستويات.

كما أكد مفتي الجمهورية على أهمية مواصلة الجهود في سبيل تعزيز العلاقات بين البوسنة ومصر، خاصة في مجال الشأن الديني مثمنًا دَور المشيخة الإسلامية ورئيسها الشيخ الدكتور حسين كافازوفيتش في نشر صحيح الدين والارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين.

كان مفتي الجمهورية قد وصل إلى سراييفو الإثنين الماضي، في زيارة رسمية استمرت أربعة أيام، وانتهت عصر اليوم الجمعة.