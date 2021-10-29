شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: توزيع 2307 "بوليصة تأمين" على الحياة للعمالة غير المنتظمة بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، أن اللجنة الاستشارية لإدارة العمالة غير المنتظمة بمديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية، قامت بتوزيع 2307 بوليصة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة وسلمت 72 كارنية مميكن، بحضور العمال وممثلى 20 شركة.

وفي نفس السياق قال ياسر سعيد مدير المديرية، فى بيان،: إن اللجنة الاستشارية لإدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية اعتمدت 32 ألفاً و183 جنيها للرعاية الصحية لـ 122عاملا، وتم صرف علاج 287 ألفاً و660 جنيها لـ71 عاملا ، كما تم اعتماد صرف مبلغ 27 ألف جنية منحة زواج لـ 9 عمال، وصرف33 جنيها منحة إنجاب مولود لعدد 16عاملا.

كما تمت الموافقة على البدء فى تصميم برنامج إلكتروني يهدف إلى التحول الرقمي الكامل لإدارة العمالة غير المنتظمة من خلال التعامل مع جهات الإسناد وشركات المقاولات آليا عن طريق صفحة ويب أو عن طريق الايميل وخدمة الواتس اب.