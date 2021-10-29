شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
- الطماطم بسعر 6 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 8.5 جنيه.
- البصل الأبيض 5 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات
- الكوسة بـ 6 جنيه .
- الجزر بـ 10 جنيه.
- الخيار بـ 7.5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 9 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه.
الباذنجان العروس 6.5 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 9 جنيه
- الفلفل الألوان 20 جنيها.
- الليمون بـ 8 جنيها.
الجوافة 9
بلح بارحى 34 جنيه
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كمثرى لبنانى 25 جنيه
تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.