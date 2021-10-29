الارشيف / أخبار مصر

‎استقرار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ‎استقرار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

‎‏‎‏‎‏‎‏‎

‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:-

 

‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 6 جنيه للكيلوجرام.

‎‏‎- البطاطس 8.5 جنيه.

‎‏‎- البصل الأبيض 5 جنيهات.

‎‏‎- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات

‎‏‎- الكوسة بـ 6 جنيه .

‎‏‎- الجزر بـ 10 جنيه.

‎‏‎- الخيار بـ 7.5 جنيه.

‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيه.

‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه.

‎‏‎الباذنجان العروس 6.5 جنيه

‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 9 جنيه

‎‏‎- الفلفل الألوان 20 جنيها.

‎‏‎- الليمون بـ 8 جنيها.

‎الجوافة 9

‎بلح بارحى 34 جنيه

.

‎‏‎‏‎‏‎كمثرى لبنانى 25 جنيه

‎‏

‎‏

‎‏‎تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.

‎‏‎

 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا