بـ184 طربة حشيش.. الداخلية تضبط "معلمين الكيف" في الإسكندرية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، من ضبط شخصين بحوزتهما 184 طربة لمخدر الحشيش بقصد الاتجار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما 184 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالي- هاتفي محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتفين للاتصال بعملائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.