بأسلوب المغافلة.. ضبط عصابة سرقة الدراجات النارية بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة، وإعادة المسروقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية قيام 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة المحلة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 7 وقائع سرقة بدوائر مراكز شرطة "بسيون بالغربية، أجا بالدقهلية، الباجور بالمنوفية، كفر الشيخ والحامول بكفر الشيخ"- قسمي شرطة "أول وثان المنصورة بالدقهلية"، وأرشدوا عن الدراجات النارية المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.