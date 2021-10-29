بـ1800 كيلو "جبن" فاسد.. ضبط صاحب ثلاجة مواد غذائية في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ المواد الغذائية "جبن" كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الغش التجاري، وحيازة كميات من منتجات الألبان "جبن رومي" غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وضبط بداخل الثلاجة 1800 كيلو جرام "جبن رومي" بها تغير في خواصها الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي" بقصد طرحها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.