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حملة للتبرع بالدم بمشاركة الضباط والأفراد والمجندين بمديرية أمن الأقصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت مديرية أمن الأقصر، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها رجال الشرطة بالمديرية، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من .

ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنساني الذي يُسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعي من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات، ولاسيما المساهمة في رعاية المرضى.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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