ضبط سيدة استولت على أموال المواطنين مقابل أرباح بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة، إحدى السيدات، لقيامها بالاستيلاء على قرابة 10 ملايين جنيه من المواطنين بدعوى توظيفها في تجارة الأدوات المنزلية في الغربية.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من عدد من المواطنين بمحافظة الغربية بقيام صاحبة محل لتجارة الأدوات المنزلية - مقيمة بدائرة مركز شرطة مركز شرطة سمنود بالغربية بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الأدوات المنزلية مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقها بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيها مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة الأدوات المنزلية مقابل أرباح شهرية متفق عليها من قيمة رأس المال، مما مكنها من الاستيلاء على مبلغ مالي بلغ حوالي 10 ملايين جنيه مصرى من الشاكين وتوقفت عن رد أصول المبالغ المالية أو سداد الأرباح المتفق عليها وقيامها بالاستيلاء على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهداف المتهمة وضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.