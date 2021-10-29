تجسس على الفتيات في غرفة "البروفة".. حبس صاحب محل ملابس بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس صاحب محل ملابس متهم بالتجسس على الفتيات في غرفة تبديل الملابس "البروفة" من فتحة سرية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة هتك العرض، وقررت تحريز هاتفه، وإرساله للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية؛ لفحصه وتفريغه وبيان ما يحتويه من صور ومقاطع فيديو صورها المتهم لضحاياه خلال الفترة الماضية.

البداية عندما تلقى الرائد إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغاً من طالبتين بأنهما أثناء تواجدهم داخل محل ملابس شهير بشارع فاطمة رشدي بدائرة القسم، فوجئا بقيام صاحب المحل بالتجسس عليهن وتصويرهن خلسة من فتحة سرية بالمكان المخصص لتبديل الملابس.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ بالفحص والتحري بإشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، وبقيادة العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة تبين صحة ما جاء في البلاغ وأنه صنع فتحة سرية في غرفة تبديل الملابس حيث انتظر دخول الفتاة إلى البروفة ودخل إلى غرفة أخرى مجاورة للبروفة ونظر من تلك الفتحة عليها أثناء تغيير ملابسها حتى شاهدته صديقتها وانهالت عليه بالسباب واتصلت هاتفيا بشرطة النجدة التي حضرت وتحفظت عليه لحين وصول ضباط قسم العمرانية.

بفحص هاتف المتهم تبين احتوائه على عدد من صور الفتيات والسيدات أثناء تواجدهن بالمكان المخصص لتبديل الملابس داخل المحل، وأمر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اقتياد المتهم إلى ديوان القسم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.