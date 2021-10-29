ضبط شخص استولى على قرض بنكي بمستندات مزورة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص، تقدم للحصول على قرض مالي بموجب مستندات مزورة في القاهرة.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أكدت أن أحد الأشخاص، قام بالتقدم لأحد البنوك للحصول على قرض مالي بموجب مستندات مزورة.

تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن أن وراء تلك الواقعة أحد الأشخاص مقيم بمنطقة المرج بالقاهرة؛ إذ قام بالتقدم لمسؤولي البنك طالباً الحصول على قرض مالي ومن ضمن المستندات المقدمة منه سجل تجاري مزور يفيد كونه صاحب محل لتجارة المواد الغذائية كائن بدائرة بمنطقة الموسكي بالقاهرة "خلافاً للحقيقة"، ومن خلال ذلك تمكن من استلام القرض المالي والاستيلاء على قيمته والتي تقدر بمبلغ 2 مليون جنيه مصري.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبطه وعثر بحوزته على سجل تجارى "مزور تزويراً كلياً" - هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على صور من السجل التجاري المزور والمستخدم في الواقعة".

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الفحص والتحريات أقر بارتكابه الواقعة وأنه قام بتزوير السجل التجاري المضبوط باستخدام أحد البرامج الإلكترونية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.