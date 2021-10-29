شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تشارك فى احتفالات اليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية إحتفالية لطلبة عدد من مدارس الأطفال ذوى الإعاقة البصرية على هامش الإحتفال باليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء ، وذلك بمقر النادى العام لضباط الشرطة بمدينة نصر، حيث تم إستقبال الأطفال وإهدائهم (العصا البيضاء).

لاقت تلك المبادرة الإنسانية صدى طيب لدى الأطفال وقبولاً وإستحساناً من القائمين على الزيارة، الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً للبعد الإنسانى والاجتماعى.